Полиция полмесяца не может найти кировчанина, укравшего кроссовки из камеры хранения в магазине

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-19T17:37:02+03:00

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В Кирове полиция разыскивает молодого человека, который из камеры хранения одного из городских магазинов украл коробку с новыми кроссовками. Парень попал в объектив камеры видеонаблюдения. Стражи порядка просят помочь в розыске преступника.

Кража произошла в магазине в доме № 27 по улице Профсоюзной 31 января 2019 года. Украв обувь, мужчина нанес потерпевшему материальный ущерб в полторы тысячи рублей.

На вид вору 30-35 лет, ростом он 170-180 сантиметров, среднего телосложения. В момент преступления мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, брюки, ботинки и белую футболку.

Если у вас есть какая-либо информация о личности или местонахождении преступника, то просьба сообщить ее по телефону 40-60-01 или 02.

Напомним, что сотрудники полиции также ищут и двух приятельниц, подозреваемых в краже одежды из кировского бутика.

ИСТОЧНИК KP.RU