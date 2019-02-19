2019-02-19T16:42:38+03:00
Происшествия

Следственный комитет: в пожаре в Пижанке погибло три человека

Тело еще одного мужчины нашли в пепелище
Елизавета Захарова
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Пожар унес жизни троих человек. Фото: СУ СК РФ по Кировской областиПожар унес жизни троих человек. Фото: СУ СК РФ по Кировской области
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Следственный комитет по Кировской области проводит доследственную проверку по факту гибели жителей деревни Безводное. В ведомстве подчеркнули, что пожар унес жизни не двух человек, а трех: среди сгоревших обломков дома пожарные и следователи обнаружили еще одно тело. Погиб мужчина.

Напомним, что пожар произошел в ночь с 18 на 19 февраля 2019 года. Около часа ночи сообщение о ЧП поступило в пожарную часть райцентра. На место выехала местная бригада добровольцев, два пожарных расчета. Огонь разрушил крышу дома, пристрой, в доме обгорели стены. К тушению пламени пожарные приступили не сразу: деревня находится в 14 километрах от районного центра - по заснеженным дорогам путь для спасателей оказался долгим.

На данный момент на месте трагедии работают следователи следкома, проводят осмотр места происшествия, выясняют причины пожара, обстоятельства смерти кировчан. Отрабатываются разные версии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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