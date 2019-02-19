2019-02-19T16:05:04+03:00
Общество

«Мусорная» реформа в действии: в Свечинском районе квитанцию за вывоз ТКО рассчитали на умерших жителей

Глава района считает, что причина таких расчетов - старая база «Энергосбыта»
Елизавета Захарова
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Жителям районов приходят квитанции за мусор, рассчитанные на умерших людейЖителям районов приходят квитанции за мусор, рассчитанные на умерших людейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В социальных сетях, в группе одной из политических партий, появилась жалоба: в Свечинском районе коммунальщики рассчитали плату за мусор на умерших жителей.

- У моей сестры в доме было прописано четыре человека, сейчас она живет одна, - написала сообщение Галина. - Платежка [за мусор] пришла на всех четырех. Теперь надо ехать в «Энергосбыт» в Ленинское Шабалинского района, позвонить туда не получается: телефон все время занят. Не платить тоже нельзя, боятся, что начислят пени.

По словам той же самой жительницы Галины, случай с ее сестрой не единственный. Платежки на мертвых приходят как в самой Свече, так и в районе.

- Да, такая ситуация есть, но она везде, не только в нашем районе, однако мы стараемся ее минимизировать, - ответил «Комсомолке» глава администрации Свечинского района Николай Бусыгин. - Понятно, что получать платежки на умерших родственников неприятно, но мы нашим жителям разъясняем эту и другие ситуации, связанные с «мусорной» реформой. Мы говорим, что если такое происходит, то нужно обращаться в «Куприт» или «Энергосбыт» и говорить, что в доме проживает меньшее количество людей. Это все исправляется. Возможно, это произошло из-за того, что «Энергосбыт» не актуализировал данные по жителям, не согласовывал с нами информацию. Может быть, ей лет пятнадцать, поэтому и пришла квитанция на стольких человек. Мы и на нашем сайте писали, и в газетах, и на встречах проговаривалось: если вам услуга не оказана, то не оплачивайте квитанцию, если оказана, но не в полной мере, то оплачивайте частично. Все это мы рассказывали, рассказываем и будем рассказывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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