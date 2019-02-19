2019-02-19T14:34:59+03:00
Происшествия

Следователи выяснят, почему в детском саду обвалилась крыша

По факту ЧП начата доследственная проверка
Александр ЧАРУШИН
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Полгода назад кровлю в садике уже ремонтировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской областиПолгода назад кровлю в садике уже ремонтировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области
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В ночь на 18 февраля в детском саду «Петушок» в Яранске обвалилась крыша. Как рассказали «Комсомолке» в местном управлении образования, ситуация не критическая, садик работает в штатном режиме. Предположительно, кровля просела под весом снежных масс, никто из воспитанников не пострадал.

- Местные жители утверждают, что ремонт, проведенный в здании детского сада, не был качественным, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - По факту этого происшествия начата доследственная проверка. Данные, изложенные в СМИ, будут изучены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ремонт крыши в детском саду планируют завершить к 25 февраля. Группа, над которой просела кровля, временно закрыта, а все ее воспитанники переведены в другие группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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