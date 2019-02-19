2019-02-19T14:24:28+03:00
Происшествия

Подозреваемые в краже одежды в Кирове попали на запись видеокамер

Ущерб магазина составил 4 тысячи рублей
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Если вы узнали девушек, снятых камерами наблюдения, сообщите об этом в полицию. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиЕсли вы узнали девушек, снятых камерами наблюдения, сообщите об этом в полицию. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Двух кировчанок подозревают в краже одежды из магазина. ЧП произошло еще 9 января в одном из кировских торговых центров. Ущерб магазина составил 4 тысячи рублей. Личности девушек пока не установлены, однако они попали на запись видеокамер. В пресс-службе УМВД России по Кировской области рассказали, что подозреваемым на вид 25 лет.

Подозреваемые в краже одежды.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Одна из девушек ростом 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные. Она была одета в светлый пуховик, красную кофту, синие джинсы, черные ботинки. При себе у девушки была черная сумка.

Вторая кировчанка ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч. Девушка была одета в меховой полушубок в серо-черную полоску, светлую кофту, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Обеим девушкам предлагают добровольно прийти в полицию.

56-60-20, 8-999-361-89-80 или 02 - сообщите в УМВД России по Кировской области любые данные о личности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят, почему в детском саду обвалилась крыша
Заболевших гриппом и ОРВИ кировчан стало еще на 3% больше
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвое
Для школы № 24 в Кирове снова ищут новый участок
Из чепецкой квартиры цыганка украла 30 тысяч рублей и духи
За день в кировскую полицию пришли 10 жертв дистанционных мошенников
В Кировской области мужчина попал под колеса тепловоза и выжил
В Кирове продают старинный телескоп за 600 тысяч рублей
Кирово-чепецкая клининговая компания задолжала десяти работникам 60 тысяч рублей
230 тысяч кировчан получат компенсацию платы за вывоз мусора
Житель Слободского отправится в колонию строгого режима за повторную неуплату алиментов
В Нововятске столкнулись два фургона: четверо пострадавших, двоих увезли в больницу
В Слободском росгвардейцы задержали 23-летнего наркоторговца
Илья Шульгин: «Сжигать мусор самим нельзя»
В Кирове эвакуируют почти 100 машин, мешающих уборке снега
В Краснодаре задержали серийную мошенницу, обманувшую кировчан
Энергетики Кировэнерго готовы к ухудшению погодных условий
Пожар в Кировской области унес жизни двоих соседей
В Кировской области нашли сальмонеллу в мясе
Ночью в Кировской области просела крыша садика
Илья Шульгин: «Управляющие компании сбрасывают снег с крыш на очищенные тротуары»
Кировчанка потеряла 14 тысяч рублей, пытаясь купить подарки на 23 Февраля
Путешественники из Вятских Полян прибыли в Канпур: «Это город не для слабонервных»
Метеопредупреждение от кировского МЧС: в большинстве районов будут метели
Кировская область: в 2018 году оптическая сеть «Ростелекома» увеличилась на 1000 километров
Мэрия планирует оспорить решение суда по горнолыжному комплексу «Калинка-Морозов»
Кировчанин отдал мошенникам 140 тысяч рублей, чтобы получить полумиллионную компенсацию
В Котельниче из-за сильной метели сова прибилась к подъезду