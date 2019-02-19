Подозреваемые в краже одежды в Кирове попали на запись видеокамер
Двух кировчанок подозревают в краже одежды из магазина. ЧП произошло еще 9 января в одном из кировских торговых центров. Ущерб магазина составил 4 тысячи рублей. Личности девушек пока не установлены, однако они попали на запись видеокамер. В пресс-службе УМВД России по Кировской области рассказали, что подозреваемым на вид 25 лет.
Подозреваемые в краже одежды.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области
Одна из девушек ростом 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные. Она была одета в светлый пуховик, красную кофту, синие джинсы, черные ботинки. При себе у девушки была черная сумка.
Вторая кировчанка ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч. Девушка была одета в меховой полушубок в серо-черную полоску, светлую кофту, темно-синие джинсы и черные ботинки.
Обеим девушкам предлагают добровольно прийти в полицию.
56-60-20, 8-999-361-89-80 или 02 - сообщите в УМВД России по Кировской области любые данные о личности подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU