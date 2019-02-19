Подозреваемые в краже одежды в Кирове попали на запись видеокамер

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-19T14:24:28+03:00

Если вы узнали девушек, снятых камерами наблюдения, сообщите об этом в полицию. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

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Двух кировчанок подозревают в краже одежды из магазина. ЧП произошло еще 9 января в одном из кировских торговых центров. Ущерб магазина составил 4 тысячи рублей. Личности девушек пока не установлены, однако они попали на запись видеокамер. В пресс-службе УМВД России по Кировской области рассказали, что подозреваемым на вид 25 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/692796" frameborder="0"></iframe> Подозреваемые в краже одежды.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Одна из девушек ростом 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные. Она была одета в светлый пуховик, красную кофту, синие джинсы, черные ботинки. При себе у девушки была черная сумка.

Вторая кировчанка ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч. Девушка была одета в меховой полушубок в серо-черную полоску, светлую кофту, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Обеим девушкам предлагают добровольно прийти в полицию.

56-60-20, 8-999-361-89-80 или 02 - сообщите в УМВД России по Кировской области любые данные о личности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU