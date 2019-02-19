2019-02-19T14:11:33+03:00
Здоровье

Заболевших гриппом и ОРВИ кировчан стало еще на 3% больше

Все чаще болеют взрослые и ученики старших классов
Александр ЧАРУШИН
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Специалисты призывают кировчан следить за своим здоровьемСпециалисты призывают кировчан следить за своим здоровьемФото: Светлана БОРИСОВА
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В Кирове продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю число заболевших выросло еще на 3,2% и составило 11 826 человек, 67% из них - дети. Этот показатель все еще превышает эпидемической порог нашего региона. При этом все чаще болеют и жители в возрасте 15 лет и старше. 138 человек отправлены в кировские больницы.

- За неделю 76 классов в 17 школах области прекращали учебный процесс, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Полностью закрытых школ в данный момент нет. В Кирове заболеваемость растет не так быстро, как в районах. С начала года в больницы региона поступило 437 больных.

Специалисты призывают кировчан следить за своим здоровьем, использовать мыло и антисептики для обеззараживания рук и регулярно проветривать помещения дома и на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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