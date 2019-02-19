2019-02-19T14:12:43+03:00
Общество

Для школы № 24 в Кирове снова ищут новый участок

Сейчас ребята учатся в разных зданиях, так как подходящего помещения нет
Анна КРЮКОВА
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Сроки открытия школы могут изменитьсяСроки открытия школы могут изменитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Строительство здания в Шевелях для школы № 24 откладывается на неопределенный срок. Это связано с судебным разбирательством администрации и одного из кировских застройщиков. Дело в том, что на участке в квартале улиц Карла Маркса, слободы Шевели, Володарского и Профсоюзной ранее планировалось строительство многоквартирных домов. Застройщик уже занялся расселением деревянных домов, однако администрация города расторгла с ним договор.

- Строительная компания не согласна, что мы расторгли с ней договор о расселении, - пояснил глава администрации Илья Шульгин на медиа-тайме. - Мы сделали это, потому что застройщик не исполнял его и сорвал все сроки. С другой стороны, я понимаю,что судебные тяжбы могут затянуться, поэтому мы рассматриваем другие места для строительства школы в том же микрорайоне.

Напомним, что школу планировали открыть 1 сентября 2020 года. Однако теперь сроки могут измениться. При этом в мэрии города отмечают, что постараются сделать все возможное, чтобы учебное заведение открылось вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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