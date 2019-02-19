Из чепецкой квартиры цыганка украла 30 тысяч рублей и духи

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-19T14:13:53+03:00

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Из квартиры жительницы Кирово-Чепецка в конце января пропали 30 тысяч рублей и духи. Преступление раскрыли только сейчас. Как сообщили в УМВД России по Кировской области, хозяйка квартиры ушла в магазин, не заперев дверь, а когда вернулась, обнаружила пропажу.

Потерпевшая рассказала следователям, что дверь она оставила открытой, потому что в квартире оставался муж. Однако мужчина уснул и не услышал, как в квартиру вошли воры.

После оперативно-разыскных мероприятий преступник был найден. Им оказалась 32-летняя неработающая цыганка. Женщина проживает в одном из районных поселков. Ее доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном.

В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Цыганку могут посадить на шесть лет.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU