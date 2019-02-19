2019-02-19T14:22:23+03:00
Происшествия

За день в кировскую полицию пришли 10 жертв дистанционных мошенников

Пенсионерка из Кильмези отдала обманщикам 1,1 миллиона рублей
Александр ЧАРУШИН
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Кировчан призывают следить за безопасностью своих банковских картКировчан призывают следить за безопасностью своих банковских картФото: Анастасия ОСИПОВА
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За понедельник, 18 февраля, в отделения полиции Кирова и районов области поступило 10 заявлений от жителей, которых обманули дистанционные мошенники. 53-летний кировчанин перевел «продавцу» звукового усилителя и колонок 5 тысяч рублей, однако товар так и не получил. Точно по такой же схеме была обманута и 65-летняя кировчанка - она перевела 7 тысяч рублей за несуществующие детские товары.

Телефоны двоих кировчанок оказались заражены вирусными программами после выхода в интернет. К их телефонам были прикреплены банковские карты. С одного счета в итоге исчезли 3 тысячи рублей, с другого - 49 тысяч.

Зачастую жертвами мошенников становятся пенсионеры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зачастую жертвами мошенников становятся пенсионерыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

43-летняя жительница Кирова решила продать машину через известный сайт объявлений. Ей позвонил «покупатель», узнал все данные банковской карты и списал с нее 28 тысяч рублей.

42-летний чепчанин получил сообщение о крупном выигрыше в лотерее. Мужчина перевел мошенникам 2 600 рублей, но так и не дождался приза.

Также от дистанционных мошенников пострадали двое кировчан и житель Зуевки. Один из них перевел 2 700 рублей за страховку кредита, другой заказал по почте мобильный телефон за 9 тысяч рублей, однако получил совсем другой товар. 46-летний мужчина из Зуевки отдал мошенникам 222 тысячи рублей в надежде получить крупную компенсацию за ранее приобретенные БАДы.

Мошенники с легкостью снимают деньги со счетов обманутых кировчан Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники с легкостью снимают деньги со счетов обманутых кировчанФото: Александр ГЛУЗ

Но самый крупный ущерб был нанесен 66-летней пенсионерке из Кильмезского района. Женщина, как она сама считала, полтора месяца «играла на бирже». На самом деле мошенник не покупал для нее акции компаний, а только выманивал деньги - в сумме 1,1 миллиона рублей.

Кировчане нередко становятся жертвами дистанционных мошенников. Как защитить себя и свою банковскую карту, читайте в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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