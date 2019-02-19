В Кировской области мужчина попал под колеса тепловоза и выжил

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-19T14:23:53+03:00

32-летний житель Зуевского района получил множественные травмы и до сих пор находится в тяжелом состоянии

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В Зуевском районе Кировской области произошло ЧП: молодой мужчина попал под колеса тепловоза. 32-летний Михаил получил множественные травмы и переломы. К счастью, он выжил.

Новость о том, что человека сбили на железнодорожных путях, написали в паблике «Подслушано Зуевка - Киров» 15 февраля.

В линейном отделе транспортной полиции «Комсомолке» пояснили, что мужчина, проживающий в поселке Косино, не услышал приближающегося тепловоза. Тормозя, локомотив сбил мужчину.

Близкие Михаила в комментариях под постом сообщили, что еще в воскресенье он находился в тяжелом состоянии. 18 февраля ему исполнилось 32 года.

ИСТОЧНИК KP.RU