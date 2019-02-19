Кирово-чепецкая клининговая компания задолжала десяти работникам 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-19T11:54:36+03:00

Зарплату летом 2018 году не получили десять сотрудников клининговой компании в Кирово-Чепецке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кирово-Чепецке клининговая компания «Альянс Клининг» летом прошлого года не выплатила десяти своим работникам зарплату. Фирма задолжала 60 тысяч рублей. Об этом нарушении сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

В ходе прокурорской проверки было выявлено нарушение трудового законодательства: несмотря на возможность выдачи денег сотрудникам, руководство фирмы удержало крупную сумму денег. В результате проверки следственное управление Следственного комитета России по Кировской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Расследование продолжается. Виновникам грозит три года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU