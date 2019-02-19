Кирово-чепецкая клининговая компания задолжала десяти работникам 60 тысяч рублей
В Кирово-Чепецке клининговая компания «Альянс Клининг» летом прошлого года не выплатила десяти своим работникам зарплату. Фирма задолжала 60 тысяч рублей. Об этом нарушении сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.
В ходе прокурорской проверки было выявлено нарушение трудового законодательства: несмотря на возможность выдачи денег сотрудникам, руководство фирмы удержало крупную сумму денег. В результате проверки следственное управление Следственного комитета России по Кировской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Расследование продолжается. Виновникам грозит три года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU