2019-02-19T11:52:56+03:00
Недвижимость

230 тысяч кировчан получат компенсацию платы за вывоз мусора

Льготы распространятся и на январские квитанции
Александр ЧАРУШИН
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Компенсация составит 50% от суммы платы за вывоз отходовКомпенсация составит 50% от суммы платы за вывоз отходовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировские льготники получат право на компенсацию расходов по плате за сбор и вывоз отходов. Такой законопроект на Заксобрании Кировской области внес губернатор Игорь Васильев. Депутаты поддержали эту инициативу. Компенсацию получат более 230 тысяч кировчан: 129 тысяч федеральных льготников и почти 102 тысячи региональных.

- Всем представителям льготных категорий населения компенсируют 50% расходов на плату за сбор и вывоз мусора, - сообщает пресс-служба Заксобрания Кировской области. - Причем льготы распространятся и на январские квитанции. Проект закона будет рассмотрен на ближайшей сессии Заксобрания 26-28 февраля.

Кому из кировчан положены льготы по оплате «мусорного» тарифа, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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