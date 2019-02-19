Житель Слободского отправится в колонию строгого режима за повторную неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-19T11:49:01+03:00

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Злостный должник из Слободского района отправится на пять месяцев в колонию строгого режима за повторную невыплату алиментов своему сыну, которому всего шесть лет. Работоспособный 36-летний мужчина с января по март и с августа по ноябрь «забывал» перечислять необходимые на содержание несовершеннолетнего ребенка деньги, накопив долг в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Нерадивый отец уже был судим за то, что не выплачивал положенные ребенку деньги: в прошлый раз его приговорили к обязательным работам. Однако в этот раз Слободской районный суд учел тот факт, что мужчина ранее уже был судим за грабеж и неуплату без уважительной причины средств на содержание ребенка и приговорил его к пяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Алиментщика арестовали. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU