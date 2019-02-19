2019-02-19T11:01:15+03:00
Происшествия

В Нововятске столкнулись два фургона: четверо пострадавших, двоих увезли в больницу

Был ли виновник аварии трезвым, пока не установлено
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
После столкновения фургоны зацепили и припаркованный ИЖ. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиПосле столкновения фургоны зацепили и припаркованный ИЖ. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 февраля, в Нововятске столкнулись два фургона. Авария случилась в 10.13 часов утра у дома на ул. Советской, 174. По предварительным данным, 48-летний водитель машины «Фольксваген Транспортер» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в ГАЗ под управлением 41-летнего мужчины. После этого фургоны вместе наехали на припаркованный ИЖ.

- В итоге пострадали четыре участника аварии, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водители фургонов отделались ушибами, однако 23-летний пассажир ГАЗа и 76-летний пассажир «Фольксвагена» получили серьезные травмы, их доставили в больницу. Был ли виновник аварии трезвым, пока не установлено.

Днем ранее в Кирове столкнулись две «Лады». В ДТП пострадали сразу три человека, среди них была и 8-летняя девочка. К счастью, их травмы оказались не слишком серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят, почему в детском саду обвалилась крыша
Подозреваемые в краже одежды в Кирове попали на запись видеокамер
Заболевших гриппом и ОРВИ кировчан стало еще на 3% больше
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвое
Для школы № 24 в Кирове снова ищут новый участок
Из чепецкой квартиры цыганка украла 30 тысяч рублей и духи
За день в кировскую полицию пришли 10 жертв дистанционных мошенников
В Кировской области мужчина попал под колеса тепловоза и выжил
В Кирове продают старинный телескоп за 600 тысяч рублей
Кирово-чепецкая клининговая компания задолжала десяти работникам 60 тысяч рублей
230 тысяч кировчан получат компенсацию платы за вывоз мусора
Житель Слободского отправится в колонию строгого режима за повторную неуплату алиментов
В Слободском росгвардейцы задержали 23-летнего наркоторговца
Илья Шульгин: «Сжигать мусор самим нельзя»
В Кирове эвакуируют почти 100 машин, мешающих уборке снега
В Краснодаре задержали серийную мошенницу, обманувшую кировчан
Энергетики Кировэнерго готовы к ухудшению погодных условий
Пожар в Кировской области унес жизни двоих соседей
В Кировской области нашли сальмонеллу в мясе
Ночью в Кировской области просела крыша садика
Илья Шульгин: «Управляющие компании сбрасывают снег с крыш на очищенные тротуары»
Кировчанка потеряла 14 тысяч рублей, пытаясь купить подарки на 23 Февраля
Путешественники из Вятских Полян прибыли в Канпур: «Это город не для слабонервных»
Метеопредупреждение от кировского МЧС: в большинстве районов будут метели
Кировская область: в 2018 году оптическая сеть «Ростелекома» увеличилась на 1000 километров
Мэрия планирует оспорить решение суда по горнолыжному комплексу «Калинка-Морозов»
Кировчанин отдал мошенникам 140 тысяч рублей, чтобы получить полумиллионную компенсацию
В Котельниче из-за сильной метели сова прибилась к подъезду