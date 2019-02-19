В Нововятске столкнулись два фургона: четверо пострадавших, двоих увезли в больницу

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-19T11:01:15+03:00

Был ли виновник аварии трезвым, пока не установлено

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В понедельник, 18 февраля, в Нововятске столкнулись два фургона. Авария случилась в 10.13 часов утра у дома на ул. Советской, 174. По предварительным данным, 48-летний водитель машины «Фольксваген Транспортер» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в ГАЗ под управлением 41-летнего мужчины. После этого фургоны вместе наехали на припаркованный ИЖ.

- В итоге пострадали четыре участника аварии, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водители фургонов отделались ушибами, однако 23-летний пассажир ГАЗа и 76-летний пассажир «Фольксвагена» получили серьезные травмы, их доставили в больницу. Был ли виновник аварии трезвым, пока не установлено.

Днем ранее в Кирове столкнулись две «Лады». В ДТП пострадали сразу три человека, среди них была и 8-летняя девочка. К счастью, их травмы оказались не слишком серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU