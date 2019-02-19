В Слободском росгвардейцы задержали 23-летнего наркоторговца
Сотрудники Росгвардии задержали еще одного наркоторговца. Молодой человек был пойман в собственном автомобиле рядом с одной из деревень Слободского района. Об этом сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны Кировской области.
10 февраля, около девяти часов утра, наряд Росгвардии находился на маршруте патрулирования. У одной из деревень правоохранители заметили припаркованный на улице автомобиль. Машина мешала другим транспортным средствам проехать по дороге, а водитель вел себя нервно, подозрительно.
Стражи правопорядка подошли к автомобилисту. На вопрос, есть ли у него запрещенные вещества, кировчанин ответил отрицательно. Однако через открытую дверь росгвардейцы заметили лежащий на полу у переднего сиденья пакетик с белым порошком.
На место происшествия выехали местные сотрудники полиции. Они и изъяли у задержанного больше десяти пакетиков с наркотиком.
Торговцем оказался ранее судимый 23-летний кировчанин. Его арестовали и возбудили в его отношении уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».
ИСТОЧНИК KP.RU