В Слободском росгвардейцы задержали 23-летнего наркоторговца

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-19T11:39:54+03:00

В машине мужчины было найдено больше десяти пакетиков с наркотиками

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Сотрудники Росгвардии задержали еще одного наркоторговца. Молодой человек был пойман в собственном автомобиле рядом с одной из деревень Слободского района. Об этом сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны Кировской области.

10 февраля, около девяти часов утра, наряд Росгвардии находился на маршруте патрулирования. У одной из деревень правоохранители заметили припаркованный на улице автомобиль. Машина мешала другим транспортным средствам проехать по дороге, а водитель вел себя нервно, подозрительно.

Стражи правопорядка подошли к автомобилисту. На вопрос, есть ли у него запрещенные вещества, кировчанин ответил отрицательно. Однако через открытую дверь росгвардейцы заметили лежащий на полу у переднего сиденья пакетик с белым порошком.

На место происшествия выехали местные сотрудники полиции. Они и изъяли у задержанного больше десяти пакетиков с наркотиком.

Торговцем оказался ранее судимый 23-летний кировчанин. Его арестовали и возбудили в его отношении уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU