2019-02-19T11:35:25+03:00
Общество

Илья Шульгин: «Сжигать мусор самим нельзя»

Сити-менеджер поделился своим отношением к «мусорной» реформе
Анна КРЮКОВА
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В понедельник Илья Шульгин ответил на вопросы журналистовВ понедельник Илья Шульгин ответил на вопросы журналистовФото: Анна КРЮКОВА
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На медиа-тайме глава администрации Илья Шульгин отметил, что внедрение «мусорной» реформы в нашем городе прошло достаточно спокойно. Если же раньше в Кирове возникали проблемы с некоторыми управляющими компаниями, которые не вывозят мусор, то теперь за все отвечает один региональный оператор.

- Мы стоим у истоков новой отрасли, - отметил сити-менеджер. - И наша задача - сделать все по закону и максимально позаботиться о том, чтобы не было негативных перемен. Завалов сейчас нет нигде, проблема только в том, что некоторые УК не чистят вовремя подъезды к контейнерам и кировчане ставят рядом с ними машины.

Также глава администрации прокомментировал жалобы местных жителей, которые заверяют, что сами сжигают мусор в печи в своих садах. Он отметил, что делать это нельзя, так как многие упаковки выделяют едкий дым.

- Сжигать пластик просто нельзя, это сказки, - сказал Илья Шульгин. - Однажды я так сжег пластиковую упаковку от яиц и меня чуть не прокляла моя семья.

Напомним, что на прошлой неделе кировчане получили первые платежки за мусор. Редакция «Комсомолки» узнала, какие вопросы о «мусорной» реформе больше всего волнуют местных жителей, и получила на них ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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