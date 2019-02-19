2019-02-19T11:32:55+03:00
Общество

В Кирове эвакуируют почти 100 машин, мешающих уборке снега

Автомобили не отправят на штрафную стоянку, а перевезут в границах квартала
Александр ЧАРУШИН
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Перемещать неудобно припаркованные машины будут вплоть до конца зимнего сезона. Фото: admkirov.ruПеремещать неудобно припаркованные машины будут вплоть до конца зимнего сезона. Фото: admkirov.ru
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Власти Кирова заключили отдельный контракт на перемещение автомобилей, которые мешают работе снегоуборочной техники. Это позволит быстрее освобождать проезжую часть дорог от припаркованных машин. Автомобили будут грузить на эвакуатор и перемещать в границах квартала. В мэрии подчеркивают, что речь идет не об эвакуации машин на штрафную стоянку, а лишь о временном перемещении.

- Контракт заключен до конца зимнего сезона, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Всего с улиц города перевезут 95 автомобилей. Полномочия по эвакуации принадлежат ГИБДД, работа в этом направлении будет усилена.

Напомним, припаркованные кировчанами автомобили мешают не только снегоуборке, но и вывозу мусора. Сити-менеджер Шульгин недавно объявил о старте конкурса «мастера парковки»: особенно «отличившихся» автовладельцев, чьи машины блокируют подъезд к мусорным бакам, будут награждать сушеной крапивой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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