В Кирове эвакуируют почти 100 машин, мешающих уборке снега
Власти Кирова заключили отдельный контракт на перемещение автомобилей, которые мешают работе снегоуборочной техники. Это позволит быстрее освобождать проезжую часть дорог от припаркованных машин. Автомобили будут грузить на эвакуатор и перемещать в границах квартала. В мэрии подчеркивают, что речь идет не об эвакуации машин на штрафную стоянку, а лишь о временном перемещении.
- Контракт заключен до конца зимнего сезона, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Всего с улиц города перевезут 95 автомобилей. Полномочия по эвакуации принадлежат ГИБДД, работа в этом направлении будет усилена.
Напомним, припаркованные кировчанами автомобили мешают не только снегоуборке, но и вывозу мусора. Сити-менеджер Шульгин недавно объявил о старте конкурса «мастера парковки»: особенно «отличившихся» автовладельцев, чьи машины блокируют подъезд к мусорным бакам, будут награждать сушеной крапивой.
ИСТОЧНИК KP.RU