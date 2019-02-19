2019-02-19T10:25:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали серийную мошенницу, обманувшую кировчан

Женщина представлялась работником банка и обчищала счета людей
Елизавета Захарова
Поделиться:
Женщина узнавала реквизиты банковских карт и списывала с них деньгиЖенщина узнавала реквизиты банковских карт и списывала с них деньгиФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В настоящее время подозреваемой жительнице Краснодара избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ее доставляют в Киров.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Кировчане стали жертвами серийной мошенницы. В последнее время в дежурные части полиции Кирова и области поступало много похожих заявлений: людям звонила неизвестная женщина и представлялась сотрудницей банка, после чего заявляла, что в системе произошел сбой и для восстановления работы необходимы реквизиты банковских карт. Кировчане верили женщине, сообщали ей все нужные данные, а через какое-то время у них со счетов списывались деньги.

По фактам хищения возбуждено уголовное дело. Следователи вели расследование. После ряда оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Кировского УМВД напали на след мошенника. Под подозрение попала 33-летняя жительница Краснодара. Полицейские и оперативники уголовного розыска отправились в южный город, где и задержали дистанционную мошенницу в Анапе. Женщину арестовали.

Полицейские предполагают, что на ее счету больше двадцати подобных махинаций. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается точное количество эпизодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят, почему в детском саду обвалилась крыша
Подозреваемые в краже одежды в Кирове попали на запись видеокамер
Заболевших гриппом и ОРВИ кировчан стало еще на 3% больше
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвое
Для школы № 24 в Кирове снова ищут новый участок
Из чепецкой квартиры цыганка украла 30 тысяч рублей и духи
За день в кировскую полицию пришли 10 жертв дистанционных мошенников
В Кировской области мужчина попал под колеса тепловоза и выжил
В Кирове продают старинный телескоп за 600 тысяч рублей
Кирово-чепецкая клининговая компания задолжала десяти работникам 60 тысяч рублей
230 тысяч кировчан получат компенсацию платы за вывоз мусора
Житель Слободского отправится в колонию строгого режима за повторную неуплату алиментов
В Нововятске столкнулись два фургона: четверо пострадавших, двоих увезли в больницу
В Слободском росгвардейцы задержали 23-летнего наркоторговца
Илья Шульгин: «Сжигать мусор самим нельзя»
В Кирове эвакуируют почти 100 машин, мешающих уборке снега
Энергетики Кировэнерго готовы к ухудшению погодных условий
Пожар в Кировской области унес жизни двоих соседей
В Кировской области нашли сальмонеллу в мясе
Ночью в Кировской области просела крыша садика
Илья Шульгин: «Управляющие компании сбрасывают снег с крыш на очищенные тротуары»
Кировчанка потеряла 14 тысяч рублей, пытаясь купить подарки на 23 Февраля
Путешественники из Вятских Полян прибыли в Канпур: «Это город не для слабонервных»
Метеопредупреждение от кировского МЧС: в большинстве районов будут метели
Кировская область: в 2018 году оптическая сеть «Ростелекома» увеличилась на 1000 километров
Мэрия планирует оспорить решение суда по горнолыжному комплексу «Калинка-Морозов»
Кировчанин отдал мошенникам 140 тысяч рублей, чтобы получить полумиллионную компенсацию
В Котельниче из-за сильной метели сова прибилась к подъезду