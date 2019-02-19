В Краснодаре задержали серийную мошенницу, обманувшую кировчан
В настоящее время подозреваемой жительнице Краснодара избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ее доставляют в Киров.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела.
Кировчане стали жертвами серийной мошенницы. В последнее время в дежурные части полиции Кирова и области поступало много похожих заявлений: людям звонила неизвестная женщина и представлялась сотрудницей банка, после чего заявляла, что в системе произошел сбой и для восстановления работы необходимы реквизиты банковских карт. Кировчане верили женщине, сообщали ей все нужные данные, а через какое-то время у них со счетов списывались деньги.
По фактам хищения возбуждено уголовное дело. Следователи вели расследование. После ряда оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Кировского УМВД напали на след мошенника. Под подозрение попала 33-летняя жительница Краснодара. Полицейские и оперативники уголовного розыска отправились в южный город, где и задержали дистанционную мошенницу в Анапе. Женщину арестовали.
Полицейские предполагают, что на ее счету больше двадцати подобных махинаций. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается точное количество эпизодов.
ИСТОЧНИК KP.RU