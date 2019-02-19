Пожар в Кировской области унес жизни двоих соседей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-19T09:41:04+03:00

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В поселке Безводном Пижанского района сгорел двухквартирный деревянный дом. Сообщение об этом поступило спасателям в 1.22 часов ночи. На место ЧП выехали местная бригада добровольцев и два пожарных расчета. Трагедия произошла ночью, а сам поселок находится в 14 километрах от райцентра - приступить к борьбе с огнем удалось не сразу.

- Позднее на месте пожара были обнаружены тела двоих жильцов, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области. - Погибли 64-летний мужчина и его 44-летняя соседка. Предположительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Ранее мы рассказывали историю одной кировской семьи: 3 января пенсионерку срочно увезли в больницу, а спустя час ее муж и сын погибли при пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU