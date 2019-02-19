2019-02-19T09:21:35+03:00
Происшествия

В Кировской области нашли сальмонеллу в мясе

Специалисты уничтожили 939 килограммов продукции
Александр ЧАРУШИН
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Не все из 2 700 проб мясопродукции прошли проверкуНе все из 2 700 проб мясопродукции прошли проверкуФото: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
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В Кирове и районах области продолжают следить за работой предприятий, которые производят мясо и торгуют им. Так, за 2018 год в регионе проверили 208 таких предприятий, специалисты отобрали и исследовали почти 2 700 проб мясной продукции. Из них 61 проба не прошла проверку, а в трех даже обнаружили сальмонеллу - возбудителя опасного заболевания. Также некоторые фирмы нарушали условия хранения, продавали мясо без необходимых документов и маркировки.

- За 12 месяцев 2018 года изъято 505 партий мясопродукции общим весом 939 килограммов, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Все опасное мясо было уничтожено. По выявленным нарушениям были выписаны штрафы, их общая сумма превысила 900 тысяч рублей.

Напомним, в течение года специалисты проверяли и работу точек продажи овощей и фруктов. 6 тонн продуктов оказались небезопасными - их пришлось утилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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