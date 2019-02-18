Илья Шульгин: «Управляющие компании сбрасывают снег с крыш на очищенные тротуары»

18 Февр. 20:36 2019-02-18T20:36:31+03:00

После чистки крыш некоторые УК не вывозят за собой снег Фото: Анна КРЮКОВА

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С начала февраля в Кирове выявили 760 нарушений по содержанию крыш и дворов. По словам главы администрации города Илья Шульгина, часть из них связана с тем, что работники управляющих компаний не вывозят с тротуаров сброшенный с крыши снег. За это УК придется выплатить штрафы.

Мы приучаем управляющие компании вывозить за собой снег, - пояснил сити-менеджер. - Механизм контроля уже дает определенные результаты. Руководители УК начинают понимать, что свалить ответственность на подрядчиков по содержанию УДС не получится.

Также Илья Шульгин отметил, что штрафы за нарушения в разы превышают сумму, которую УК приходится платить за вывоз снега. Кроме того, если какая-либо управляющая компания не будет выполнять свои обязанности, в администрации города совместно с ГЖИ начнут вести работы по лишению этой компании лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU