2019-02-18T18:49:56+03:00
Происшествия

Кировчанка потеряла 14 тысяч рублей, пытаясь купить подарки на 23 февраля

Женщина решила заказать «вкусные букеты» для мужа и сына, но нарвалась на мошенницу
Елизавета Захарова
Поделиться:
Женщина потеряла свои деньги и не получила букетыЖенщина потеряла свои деньги и не получила букетыФото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

В Кирове 52-летняя женщина, желая купить «вкусный букет» для своего мужа и сына, отдала мошенникам семь тысяч рублей. Обманули кировчанку в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Как выяснили полицейские, женщина решила сделать своим мужчинам необычный подарок на День защитника отечества: подарить «вкусный букет», сделанный из продуктов питания. В «ВКонтакте» потерпевшая нашла девушку, выполняющую такие заказы.

Кировчанки списались и договорились, что цена двух букетов составит 3500 рублей. Женщина перевела деньги и надеялась получить подарки, но продавец сказала, что платеж не прошел и деньги ей не приходили.

Поверив на слово, женщина вновь перевела такую же сумму на счет мошенницы. Но и это не помогло: деньги не пришли. Тогда злоумышленница спросила все необходимые данные банковской карты покупательницы (номер, срок действия, код безопасности - цифры с обратной стороны карты). После этого кировчанка потеряла еще семь тысяч рублей. Тогда-то она и поняла, что попалась на удочку мошенников.

В отношении «продавщицы» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илья Шульгин: «Управляющие компании сбрасывают снег с крыш на очищенные тротуары»
Путешественники из Вятских Полян прибыли в Канпур: «Это город не для слабонервных»
Метеопредупреждение от кировского МЧС: в большинстве районов будут метели
Кировская область: в 2018 году оптическая сеть «Ростелекома» увеличилась на 1000 километров
Мэрия планирует оспорить решение суда по горнолыжному комплексу «Калинка-Морозов»
Кировчанин отдал мошенникам 140 тысяч рублей, чтобы получить полумиллионную компенсацию
В Котельниче из-за сильной метели сова прибилась к подъезду
Илья Шульгин рассказал, из-за чего уволился директор ДДХ
За отсутствие единого тарифа свечинские ресурсники заплатили штраф в 50 тысяч рублей
В Куменском районе пьяного лихача смогли остановить только выстрелы по колесам
В филиале «КЧХК» обновили оборудование котельной
8 200 рублей в месяц уходит на содержание ребенка в кировском садике
За уклонение от надзора бывший осужденный вернется в колонию строгого режима
На Шабалинской пилораме рабочий убил своего коллегу топором
Директор фирмы отделался «условкой» за попытку обмануть страховщиков
В Богородске рухнула крыша церкви, построенная «шабашниками» на деньги мецената
13-летняя кировчанка сбежала из дома и уехала в Москву на «попутке»
Кировчанин стрелял в кабана, а попал в другого охотника
На кладбище в Омутнинском районе нашли 30 неучтенных могил
На Октябрьском проспекте «Калина» врезалась в «Приору»: есть пострадавшие
В Кирове взлетели цены на сельхозпродукцию и продолжает расти смертность
Чепчанин вскрыл чужую машину и украл 115 тысяч наличными
Погода на неделю: кировчан ожидают снегопады и потепление
Кировская область вошла в топ-25 регионов России с худшим качеством жизни
В Кирове трактор завалил снегом вход в подъезды жилого дома
Метеопредупреждение: ветер в Кирове усилится до 23 м/с
Кировские туристы оказались в центре массовых беспорядков в Индии