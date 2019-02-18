Кировчанка потеряла 14 тысяч рублей, пытаясь купить подарки на 23 февраля

СЕГОДНЯ 18:49 2019-02-18T18:49:56+03:00

Женщина решила заказать «вкусные букеты» для мужа и сына, но нарвалась на мошенницу

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В Кирове 52-летняя женщина, желая купить «вкусный букет» для своего мужа и сына, отдала мошенникам семь тысяч рублей. Обманули кировчанку в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Как выяснили полицейские, женщина решила сделать своим мужчинам необычный подарок на День защитника отечества: подарить «вкусный букет», сделанный из продуктов питания. В «ВКонтакте» потерпевшая нашла девушку, выполняющую такие заказы.

Кировчанки списались и договорились, что цена двух букетов составит 3500 рублей. Женщина перевела деньги и надеялась получить подарки, но продавец сказала, что платеж не прошел и деньги ей не приходили.

Поверив на слово, женщина вновь перевела такую же сумму на счет мошенницы. Но и это не помогло: деньги не пришли. Тогда злоумышленница спросила все необходимые данные банковской карты покупательницы (номер, срок действия, код безопасности - цифры с обратной стороны карты). После этого кировчанка потеряла еще семь тысяч рублей. Тогда-то она и поняла, что попалась на удочку мошенников.

В отношении «продавщицы» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU