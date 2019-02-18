2019-02-18T18:26:08+03:00
Общество

Путешественники из Вятских Полян прибыли в Канпур: «Это город не для слабонервных»

«Безумные шляпники» продолжают свою экспедицию по Индии
Анна КРЮКОВА
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Канпур оказался грязным и шумным городом. Фото: vk.com/hats43Канпур оказался грязным и шумным городом. Фото: vk.com/hats43
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Предприниматели из Вятских Полян Олег Уваров и Валерий Смолюк продолжают свой путь по Индии и Непалу. До 4 марта путешественники планируют изучить территорию сразу двух стран и раздобыть в них эксклюзивные головные уборы для музея «Дом шляп». На днях «безумные шляпники» остановились в городе Канпур, и остались ошарашены условиями жизни в этом месте.

- Этот город не для слабонервных, в нем слишком много нищих, иногда мы останавливались, чтобы подать милостыню, однако всех не накормишь, - рассказывают участники проекта «Hat Master». - Поклонники нашей экспедиции просят нас быть откровенными и честными с ними, но когда мы видим, как женщина с двумя детьми разводят костер в водосточной трубе, чтобы согреться после бессонной ночи, нас пронизывает холодный ужас. Сбившись в кучи, в этом месте спят собаки, коровы и свиньи гуляют по помойкам… Мы уезжали из Канпура, стыдясь собственного благополучия, хотя ни в чем перед ним виноваты не были.

Следующей остановкой стал город Варанаси, в котором расположен один из самых крупных крематориев мира. Там «шляпникам» удалось принять участие в Арати (огненный ритуал почитания божества. - Ред.). Считается, что огонь во время этой церемонии становится божественным.

Путешественники присутствовали на Арати. Фото: vk.com/hats43

Путешественники присутствовали на Арати. Фото: vk.com/hats43

В этом же городе коллекционерам удалось приобрести несколько интересных головных уборов: «куллу топи», чалму и шерстяной шарф из цветных нитей. После завершения экспедиции они украсят коллекцию музея.

После экспедиции в Вятских Полянах откроется экспозиция, посвященная культуре Индии и Непала. Фото: vk.com/hats43

После экспедиции в Вятских Полянах откроется экспозиция, посвященная культуре Индии и Непала. Фото: vk.com/hats43

ИСТОЧНИК KP.RU

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