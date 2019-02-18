2019-02-18T18:21:35+03:00
Происшествия

Метеопредупреждение от кировского МЧС: в большинстве районов будут метели

В министерстве предупредили жителей региона
Евгений ДЕМИХОВ
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Февральская погода в очередной раз «порадует» кировчанФевральская погода в очередной раз «порадует» кировчанФото: Олег УКЛАДОВ
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Завтра, 19 февраля, во многих районах области погода «разойдется» еще сильнее. Спасатели предупреждают, что ветер усилится. Его порывы будут достигать 20 м/с. В некоторых районах ожидаются метели.

Напомним, что сегодня утром кировчанам также пришло метеопредупреждение от МЧС по Кировской области. Согласно прогнозу, ветер в регионе мог усилиться до 10 м/с, с порывами до 23 м/с. Кроме того, прогнозировалось выпадение мокрого снега, метель и гололедица.

В МЧС напоминают, что во время сильных порывов ветра нужно держаться подальше от «хлипких» конструкций, столбов, мостов и рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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