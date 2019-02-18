Кировчанин отдал мошенникам 140 тысяч рублей, чтобы получить полумиллионную компенсацию

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-18T18:22:15+03:00

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Еще один кировчанин стал жертвой дистанционных мошенников. 33-летний мужчина перевел преступникам 140 тысяч рублей, чтобы получить полумиллионную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

На днях сам мужчина обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что через интернет периодически покупал биологически-активные добавки. Но буквально несколько дней назад ему позвонил «следователь из Москвы» и сказал, что кировчанин покупал некачественные добавки и ему положена компенсация - 500 тысяч рублей.

Потерпевший, не раздумывая, поверил в слова звонившего. Однако для того, чтобы получить выплату, нужно было выполнить несколько условий. «Следователь» сообщил номер телефона столичного банка, который выплатит компенсацию. Уже в банке мужчине сказали, что открыть счет - услуга не бесплатная, ее стоимость 30 тысяч рублей. Мужчина поверил и перечислил деньги. Через пару дней - вновь звонок: кировчанина попросили перевести 110 тысяч рублей в качестве инкассационного сбора. И это требование мужчина выполнил беспрекословно.

Но когда на следующий день потерпевшему вновь позвонили и обвинили его в мошенничестве, потребовали заплатить 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело, мужчина понял: его обвели вокруг пальца.

После этого потерпевший сразу же обратился в полицию.

В отношении дистанционных мошенников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». На данный момент полицейские устанавливают личности и местонахождения преступников.

Напомним, что подобный случай обмана уже был в Кировской области: 63-летний мужчина в надежде получить компенсацию в 22 миллиона рублей заплатил мошенникам 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU