2019-02-18T18:10:13+03:00
Происшествия

В Котельниче из-за сильной метели сова прибилась к подъезду

В районе скорость ветра достигала 17 метров в секунду
Елизавета Захарова
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В Котельниче из-за метели и сильного ветра сова прилетела к людям и решила переждать непогоду у подъезда. Фото: vk.com/vkotleВ Котельниче из-за метели и сильного ветра сова прилетела к людям и решила переждать непогоду у подъезда. Фото: vk.com/vkotle
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В Котельниче из-за ураганного ветра сова прилетела к людям: птица прибилась к подъезду, села на мусорное ведро и отвернулась к стене от сильных порывов. Фотографию лесного жителя опубликовали в группе «Типичный Котельнич».

В комментариях котельничане отказываются называть номер дома, где поселилась сова, чтобы найти ее никто не смог: вдруг поймают, посадят на цепь и будут издеваться.

- Стемнеет, и она сама улетит, - написали под фотографией. - Они днем плохо ориентируются. Лишь бы за это время не навредил никто.

Отметим, что сегодня погода нас «радует» сильным ветром: по всей области ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Местами сильный снег и метель. До полудня в регионе уже были зафиксированы рекордные показатели скорости ветра. По данным группы «Любительская метеорология», районами-рекордсменами стали Шабалино (21 м/с), Даровской (18 м/с) и Котельнич (17 м/с).

ИСТОЧНИК KP.RU

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