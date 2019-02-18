Илья Шульгин рассказал, из-за чего уволился директор ДДХ

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-18T15:31:47+03:00

По словам Ильи Шульгина, в этом году зима выдалась очень снежной. Фото: admkirov.ru

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Кировчане в соцсетях продолжают жаловаться на огромные сугробы и «снежную кашу» на улицах города. В понедельник, 18 февраля, на медиа-тайме глава администрации Илья Шульгин прокомментировал ситуацию с заснеженными улицами.

- Основные проблемы на дорогах - это колейность и заужения, - рассказал сити-менеджер. - Улица Солнечная превратилась в одностороннюю, Преображенская тоже заужена, на Воровского «карманы» забиты. Мы получили предписания от прокуратуры в большом количестве, сейчас работаем над этим.

Также Илья Шульгин отметил, что Дирекция дорожного хозяйства при своей работе допустила определенные ошибки. В том числе из-за этого и уволили директора ДДХ Альберта Гутнова.

При этом сити-менеджер сообщил, что уборка улиц в 2019 году проходит все-таки лучше, чем в предыдущие годы. К примеру, если раньше за сезон из города вывозилось 320-360 кубов, то в этом году с улиц Кирова вывезли в полтора раза больше снега. Однако из-за того, что зима выдалась более снежной чем предыдущие, поэтому техника не справляется с вывозом снежных масс.

ИСТОЧНИК KP.RU