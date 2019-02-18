За отсутствие единого тарифа свечинские ресурсники заплатили штраф в 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-18T14:57:35+03:00

Компания три месяца взимала плату за холодную воду без установленных цен

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В прокуратуру Свечинского района поступило обращение местного жителя: мужчина жаловался на стоимость коммунальных услуг, предоставляемых «Каринторфтеплосетью». Ведомство немедля отреагировало на заявление и начало проверку.

В ходе нее выяснилось, что данная компания обеспечивает холодной водой Свечинское городское поселение. Но в течение четырех месяцев, с сентября по декабрь 2018 года, ресурсники взимали плату за водоснабжение без общепринятого тарифа.

После выявления данного нарушения прокурор Свечинского района внес представление руководителю «Каринторфтеплосети», а также производство по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

Опираясь на материалы прокурорской проверки, региональная служба по тарифам привлекла директора компании к административному наказанию: выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Все нарушения ресурсоснабжающей компании были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU