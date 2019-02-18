2019-02-18T14:57:35+03:00
Общество

За отсутствие единого тарифа свечинские ресурсники заплатили штраф в 50 тысяч рублей

Компания три месяца взимала плату за холодную воду без установленных цен
Елизавета Захарова
Поделиться:
Из-за нарушения ценообразования жители Свечи переплачивали за водуИз-за нарушения ценообразования жители Свечи переплачивали за водуФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В прокуратуру Свечинского района поступило обращение местного жителя: мужчина жаловался на стоимость коммунальных услуг, предоставляемых «Каринторфтеплосетью». Ведомство немедля отреагировало на заявление и начало проверку.

В ходе нее выяснилось, что данная компания обеспечивает холодной водой Свечинское городское поселение. Но в течение четырех месяцев, с сентября по декабрь 2018 года, ресурсники взимали плату за водоснабжение без общепринятого тарифа.

После выявления данного нарушения прокурор Свечинского района внес представление руководителю «Каринторфтеплосети», а также производство по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

Опираясь на материалы прокурорской проверки, региональная служба по тарифам привлекла директора компании к административному наказанию: выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Все нарушения ресурсоснабжающей компании были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илья Шульгин рассказал, из-за чего уволился директор ДДХ
В Куменском районе пьяного лихача смогли остановить только выстрелы по колесам
В филиале «КЧХК» обновили оборудование котельной
8 200 рублей в месяц уходит на содержание ребенка в кировском садике
За уклонение от надзора бывший осужденный вернется в колонию строгого режима
На Шабалинской пилораме рабочий убил своего коллегу топором
Директор фирмы отделался «условкой» за попытку обмануть страховщиков
В Богородске рухнула крыша церкви, построенная «шабашниками» на деньги мецената
13-летняя кировчанка сбежала из дома и уехала в Москву на «попутке»
Кировчанин стрелял в кабана, а попал в другого охотника
На кладбище в Омутнинском районе нашли 30 неучтенных могил
На Октябрьском проспекте «Калина» врезалась в «Приору»: есть пострадавшие
В Кирове взлетели цены на сельхозпродукцию и продолжает расти смертность
Чепчанин вскрыл чужую машину и украл 115 тысяч наличными
Погода на неделю: кировчан ожидают снегопады и потепление
Кировская область вошла в топ-25 регионов России с худшим качеством жизни
В Кирове трактор завалил снегом вход в подъезды жилого дома
Метеопредупреждение: ветер в Кирове усилится до 23 м/с
Кировские туристы оказались в центре массовых беспорядков в Индии