2019-02-18T14:24:20+03:00
Общество

8 200 рублей в месяц уходит на содержание ребенка в кировском садике

Траты областного бюджета на эту сферу выросли на четверть
Александр ЧАРУШИН
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В 434 садиках региона насчитывается почти 64 тысячи воспитанниковВ 434 садиках региона насчитывается почти 64 тысячи воспитанниковФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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За 2018 год из бюджета Кировской области 6,3 миллиарда рублей ушло на содержание дошкольных образовательных учреждений. Всего в регионе насчитывается 434 детских сада, в прошлом году их посещали почти 64 тысячи воспитанников. В среднем годовые расходы на каждого ребенка составили 98 тысяч рублей, ежемесячные - 8 200 рублей.

- Объем средств, направленных на дошкольное образование, увеличился почти на четверть по сравнению с 2017 годом, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Это связано со строительством и открытием новых садиков, а также с ростом зарплат работников дошкольных учреждений.

Напомним, недавно стало известно, что один из кировских садиков нелегально посещали четыре ребенка. Их родители, к слову, работали в том же детском саду. Сити-менеджер Илья Шульгин пригрозил увольнением заведующей садиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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