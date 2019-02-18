2019-02-18T14:26:23+03:00
Общество

За уклонение от надзора бывший осужденный вернется в колонию строгого режима

Мужчина нарушил закон спустя два месяца после освобождения
Елизавета Захарова
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Мужчину осудили за то, что он не явился к правоохранительным органам на постановку на учетМужчину осудили за то, что он не явился к правоохранительным органам на постановку на учетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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38-летний кировчанин отправится на четыре месяца в колонию строгого режима за уклонение от надзора после освобождения. Мужчина, осужденный за грабеж, вышел из тюрьмы в марте 2018 года. Спустя два месяца он снова преступил черту закона. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, уроженец Кировской области был осужден по ст. 161 УК РФ. Наказание мужчина отбывал в Пермском крае. Там при освобождении ему ограничили свободу до 2020 года: ежемесячно экс-осужденный должен был приходить к дежурному полицейскому и отмечаться. Но в июне кировчанин нарушил данное ограничение.

Верхнекамский районный суд приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по статье «Уклонение от административного надзора».

Осужденный попытался обжаловать приговор, но апелляция была отклонена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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