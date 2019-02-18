На Шабалинской пилораме рабочий убил своего коллегу топором

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-18T14:29:46+03:00

Мужчина взял топор и несколько раз ударил своего соседа по голове. Фото: СУ СК РФ по Кировской области

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В Шабалинском районе на пилораме произошло убийство: в ночь на 16 февраля один из рабочих несколько раз ударил топором по голове своего коллегу. Мужчину задержали. Уголовное дело расследует Следственный комитет по Кировской области.

Жили рабочие вместе в деревянной сторожке. Фото: СУ СК РФ по Кировской области

По версии следователей, 15 февраля 41-летний убитый вместе со своим коллегой сидел в сторожке и выпивал. Около года рабочие проживали там вместе, однако характерами соседи не сошлись и часто ругались. Вот и в этот раз, во время застолья, они поссорились. После конфликта сразу же легли спать. Однако утром 16 февраля подозреваемый встал раньше и, все еще обиженный на своего соседа, схватил топор, ударил спящего приятеля несколько раз по голове. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Убийца, осознав, что он только что сделал, тут же позвонил в полицию. На место выехали сотрудники следкома, полицейские. Преступника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU