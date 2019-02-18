Директор фирмы отделался «условкой» за попытку обмануть страховщиков

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-18T14:33:22+03:00

Комбайн был приобретен в лизинг и застрахован в известной компании Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В начале 2017 года 56-летний директор фирмы «Викинг» приобрел в лизинг лесной комбайн. Технику мужчина застраховал в одной известной компании. По условиям договора, если бы техника была повреждена в лесу Кировской области, выплата составила 15 миллионов рублей. В августе того же года директор указал перегнать комбайн для работы в лес Нижегородской области.

В ночь на 4 сентября неизвестные сожгли комбайн. Тогда 56-летний директор фирмы «Викинг» изменил условия страхового договора, иначе бы он не мог претендовать на получение компенсации. По новым условиям страховая выплата была возможна и в случае, если комбайн находился в Нижегородской области.

- Мужчина потребовал 12,5 миллиона рублей, - сообщает прокуратура Кировской области. - Однако страховщики раскрыли обман в документах. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере».

Однако 56-летний директор фирмы полностью признал свою вину. С учетом других смягчающих обстоятельств его приговорили к трем годам колонии условно с двумя годами испытательного срока. Также мужчина выплатит миллион рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU