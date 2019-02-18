2019-02-18T14:35:50+03:00
Общество

В Богородске рухнула крыша церкви, построенная «шабашниками» на деньги мецената

Средства для реконструкции собирали всем миром
Евгений ДЕМИХОВ
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Крыша продержалась только год: Фото: bogorodskoe43.ruКрыша продержалась только год: Фото: bogorodskoe43.ru
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Постройка оказалась ненадежной. То ли под тяжестью снега, то ли из-за неудачных архитектурных решений подрядчика крыша церкви Николая Чудотворца в селе Лобань обвалилась.

- Стыдно за «шабашников», которые так халтурно отнеслись к своему делу, - возмущаются наши коллеги с портала bogorodskoe43. - Они сделали крышу всего на один год. До этого церковь в селе стояла более двух веков с 1802 года. А ведь ее строили люди, не имеющие техники и дипломов в архитектурном ремесле.

На сегодняшний день в церкви есть только молельная комната, остальная ее часть не действует.

Напомним, что информация о начале реконструкции появилась в июне 2017 года, а о неизвестном меценате из Москвы, который оплатил большую часть реконструкции, узнали только в ноябре 2018 года. Мужчина хотел просто сохранить этот удивительный исторический памятник, построенный в стиле Вятского барокко.

На строительство собирали всем миром. В селе, где проживает не больше 30 человек, каждый оказался причастным: кто-то угощал строителей едой, а кто-то выделял «копеечку на гвозди». Сколько денег собрали в итоге, осталось неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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