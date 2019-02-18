13-летняя кировчанка сбежала из дома и уехала в Москву на «попутке»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-18T14:37:56+03:00

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16 февраля пропала 13-летняя кировская школьница. Ее родители сообщили об этом в полицию. Днем девочка ушла из дома, но так и не вернулась. Где она находилась, известно не было. Полицейские начали поиск кировчанки - выяснилось, что она решила поехать в Москву. Добраться до столицы 13-летняя школьница собиралась через онлайн-сервис поиска попутчиков.

- Вскоре был найден водитель, который и довез 13-летнюю кировчанку до Москвы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он также рассказал, где именно высадил девочку. Московские полицейские нашли кировчанку, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще один подобный случай произошел в ноябре. Тогда поиски 19-летней кировчанки завершились в Нижегородской области: девушку нашли на автозаправочной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU