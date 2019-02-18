2019-02-18T13:10:30+03:00
Происшествия

Кировчанин стрелял в кабана, а попал в другого охотника

Следователи возбудили уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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52-летний мужчина скончался от полученного ранения. Фото: Сергей ПАНКРАТЬЕВ52-летний мужчина скончался от полученного ранения. Фото: Сергей ПАНКРАТЬЕВ
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В субботу, 16 февраля, в лесу в Советском районе охотился 51-летний кировчанин. Он увидел силуэт, похожий на кабана, и выстрелил. Однако оказалось, что он ранил не животное, а другого охотника. 52-летний мужчина, получивший ранение, вскоре скончался.

- В Советский район выехал следователь, - сообщили в СУ СК России по Кировской области. - Он осмотрел место трагедии. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Несколько лет назад похожее ЧП произошло и в Нагорском районе. Охотник принял своего родственника за лося и выстрелил в него, мужчина скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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