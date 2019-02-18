На кладбище в Омутнинском районе нашли 30 неучтенных могил

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-18T14:40:54+03:00

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После плановой ревизии на кладбище в Восточном городском поселении Омутнинского района нашли 30 неучтенных захоронений. Об этом сообщает портал «Омутнинские вести+».

Такая ситуация складывается ежегодно. Люди, похоронившие своих близких, просто не знают о том, что умершего надо регистрировать у смотрителя кладбища ровно так же, как и новорожденного в роддоме. Особенно часто это происходит, если человека хоронят на купленном под захоронение участке рядом с уже имеющейся могилой.

Администрация городского поселения убедительно просит сообщать о планируемых похоронах смотрителю кладбища, чтобы он смог зарегистрировать их и, если это необходимо, сделать отвод земли.

ИСТОЧНИК KP.RU