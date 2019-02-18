На Октябрьском проспекте «Калина» врезалась в «Приору»: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-18T11:44:41+03:00

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Вчера, 17 февраля, у дома № 20 на Октябрьском проспекте столкнулись две «Лады». Авария случилась в 13.30 часов. По предварительным данным, 68-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и выехал на «встречку». Там «Калина» столкнулась с «Ладой Приорой», за рулем которой был 59-летний кировчанин.

- В итоге три пассажира «Лады Калины» получили незначительные травмы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Женщины 59 и 66 лет, а также 8-летняя девочка отделались ушибами. Водитель «Лады Калины» в момент ДТП был трезвым, остальные детали аварии устанавливают автоинспекторы.

Напомним, ранее Альберт Гутнов покинул пост руководителя Дирекции дорожного хозяйства. С 16 февраля временно исполняющим обязанности директора назначен Алексей Ишутинов.

ИСТОЧНИК KP.RU