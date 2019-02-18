В Кирове взлетели цены на сельхозпродукцию и продолжает расти смертность

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-18T14:46:51+03:00

Кировстат подвел итоги социально-экономического развития региона за прошлый год

Изменить размер текста: A A

Специалисты оценили прошедший год неоднозначно. В разных сферах жизни Кировской области были как спады, так и подъемы.

- В целом развитие региона проходило под давлением кризисных явлений, - сообщили в Кировстате. - Относительно 2017 года наблюдались следующие процессы: снижение объемов строительства, оборота оптовой торговли, пассажирооборота, увеличение числа убыточных предприятий и нарушение стабильности выдачи заработных плат.

Из других негативных моментов в ведомстве отметили:

1. Замедление темпов ввода жилья в эксплуатацию.

2. Снижение рождаемости и увеличение смертности, а также миграционный отток населения.

3. Рост инфляции и потребительских цен.

Были в 2018 году и положительные сдвиги. Так, в сравнении с 2017-м годом, в 2018-м:

1. Выросло производство сельскохозяйственной продукции на 4%. Специалисты отмечают увеличение поголовья скота, производства зерновых культур и картофеля.

2. Небольшой рост реальной зарплаты (с учетом индекса потребительских цен). Он связан с тем, что в Кировской области «окрепли» организации, занимающиеся розничной торговлей, предоставлением различных услуг и общественным питанием.

Среди платных услуг выбились в лидеры юристы и турагентства. Объемы их работы увеличились на 13,3% и 11,8% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU