Чепчанин вскрыл чужую машину и украл 115 тысяч наличными

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-18T12:45:37+03:00

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Недавно в полицию Кирово-Чепецка обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли 115 тысяч рублей. Деньги, по словам потерпевшего, лежали под ковриком в его машине. Как оказалось, вор разбил стекло автомобиля, проник внутрь и забрал спрятанные деньги.

- Вскоре преступник был найден, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Им оказался безработный 26-летний чепчанин. При нем оперативники нашли 54 тысячи рублей - на остальные деньги мужчина успел купить автомобиль. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением». Максимальное наказание по статье - 5 лет тюрьмы.

Ранее в Нолинске был задержан 33-летний дебошир. Мужчина пришел в магазин в 9.30 часов утра и разозлился на продавщицу, которая отказалась продавать ему алкоголь. В итоге местный житель разбил бутылку спиртного и был передан полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU