2019-02-18T10:29:32+03:00
Общество

Кировская область вошла в топ-25 регионов России с худшим качеством жизни

Самыми комфортными для проживания признаны Москва, Санкт-Петербург и Московская область
Александр ЧАРУШИН
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Год назад качество жизни в Кировской области оценивалось выше, чем сейчасГод назад качество жизни в Кировской области оценивалось выше, чем сейчасФото: Михаил ФРОЛОВ
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В сети опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни в 2018 году. Эксперты Ria.ru оценили все субъекты РФ по уровню доходов, безработицы, безопасности, здоровья и образования, экономического развития и развития малого бизнеса. Также были учтены жилищные условия, социальная и транспортная инфраструктура, освоенность территории, демографическая ситуация.

В сводном рейтинге Кировская область оказалась на 63 строчке - на три позиции ниже, чем в 2017 году. Наш регион в итоге получил 40,183 балла. Для сравнения, качество жизни в Москве эксперты оценили в 77,371 балла - она и возглавила рейтинг. Также в тройке лидеров по качеству жизни оказались Санкт-Петербург и Московская область.

Худшими регионами для проживания эксперты признали Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Тыву и Забайкальский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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