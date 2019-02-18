2019-02-18T10:02:23+03:00
Недвижимость

В Кирове трактор завалил снегом вход в подъезды жилого дома

Пользователи соцсетей встали на сторону коммунальщиков
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Наталья Прокопенко vk.com/zlo43Фото: Наталья Прокопенко vk.com/zlo43
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Сегодня в сообществе «Злой кировчанин» были опубликованы фотографии и видеозаписи, сделанные в одном из кировских дворов. Адрес дома автор сообщения не назвал.

В Кирове вход в подъезды дома завалило снегом.Видео: Наталья Прокопенко vk.com/zlo43

На кадрах видно, что вход в подъезды оказался завален снегом. Всему виной была работа трактора, который должен был очистить двор от снега. В итоге часть территории действительно была очищена, но теперь жильцы не могли попасть в свои квартиры.

Однако пользователи соцсетей не поддержали автора этой жалобы.

- А как, по-вашему, трактор чистить должен? - ответили кировчане в комментариях к записи. - Или тракторист потом должен и с лопатой пробежаться?

- У каждого подъезда есть человек, который должен за это отвечать, - рассказали другие пользователи. - Дворником зовут! Пусть выходит с лопатой и чистит!

Напомним, все сигналы из соцсетей по неубранным дворам и крышам уходят в мессенджер-группу, созданную администрацией Кирова. Все проблемы с уборкой от снега должны решаться в течение суток. В противном случае УК, обслуживающую дом, может ожидать административный протокол и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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