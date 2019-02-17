2019-02-17T15:51:12+03:00
Общество

Кировские туристы оказались в центре массовых беспорядков в Индии

Народные волнения связаны с терактом в Кашмире
Евгений ДЕМИХОВ
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Бездомные живут здесь прямо на тротуарах. Фото: предоставлено участниками экспедицииБездомные живут здесь прямо на тротуарах. Фото: предоставлено участниками экспедиции
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«Безумные шляпники» вчера, 16 февраля, оказались в эпицентре массовых беспорядков в индийском городе Канпуре. Валерий Смолюк, Олег Уваров и Альберт Хлюпин прибыли сюда на третий день своей экспедиции.

- Выходить на улицу небезопасно, хотя нам без знания языка, совершенно непонятно, что кричат на улицах, - поделились переживаниями путешественники. - Но кричат громко, так что даже в отеле мы чувствуем причастность к этому событию. Массовые беспорядки связаны с терактом, который произошел в пятницу в штате Кашмир.

Канпур стал «перевалочным пунктом» в экспедиции «шляпников». О нем туристы отзываются, как об очень бедном городе с полнейшей антисанитарией вокруг. Никто из них не был готов увидеть нищих жителей, обитающих прямо на тротуарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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