2019-02-17T11:29:23+03:00
Происшествия

Полиция выслеживала похитителей телефонов от Кумен до Кирова

Мужчины забрали гаджеты у своего собутыльника
Евгений ДЕМИХОВ
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Силовики «сели на хвост» похитителям телефонов. Фото: vk.com/club150428796Силовики «сели на хвост» похитителям телефонов. Фото: vk.com/club150428796
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Житель Кумен обратился к силовикам с заявлением: у него пропали два телефона после застолья со знакомыми. Гости уехали из дома пострадавшего на «Приоре».

- Был введен план «Перехват», -сообщили в управлении Росгвардии по Кировской области. – Патрульные вневедомственной охраны обнаружили похожую по приметам машину на железнодорожном переезде в Нововятске. Росгвардейцы сообщили о ней другим силовикам и последовали за машиной.

«Сидя на хвосте», они передавали информацию о передвижении нарядам полиции. В итоге авто задержали сотрудники ППС на улице Советской в Кирове. Подозреваемые в краже сидели в машине, при них были утерянные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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