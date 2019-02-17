Житель Нолинска разбил бутылку со спиртным, когда в магазине отказались ее продать
Инцидент произошел в 9.23 на улице Ленина районного центра. 33-летний мужчина недотерпел полчаса до разрешенного времени продажи алкоголя.
- На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. – Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на вызов. В дверях магазина они остановили мужчину.
Продавец указала на него: разбил бутылку спиртного, когда женщина отказалась ее продать в виду раннего времени. Покупатель разозлился и бросил тару с горячительным на пол, из-за этого она разбилась.
Как выяснили росгвардейцы, мужчина уже не раз был подсудимым. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU