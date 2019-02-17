Житель Нолинска разбил бутылку со спиртным, когда в магазине отказались ее продать

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-17T11:10:47+03:00

Мужчину разозлило, что ему не продают алкоголь. Фото: vk.com/club150428796

Покупатель пришел за горячительным слишком рано

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Инцидент произошел в 9.23 на улице Ленина районного центра. 33-летний мужчина недотерпел полчаса до разрешенного времени продажи алкоголя.

- На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. – Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на вызов. В дверях магазина они остановили мужчину.

Продавец указала на него: разбил бутылку спиртного, когда женщина отказалась ее продать в виду раннего времени. Покупатель разозлился и бросил тару с горячительным на пол, из-за этого она разбилась.

Как выяснили росгвардейцы, мужчина уже не раз был подсудимым. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU