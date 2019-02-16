2019-02-16T10:13:40+03:00
Общество

В Кирове открыли уникальный центр для людей с инвалидностью

Там будут оказывать социальные услуги кировчанам с ограниченными возможностями
Евгений ДЕМИХОВ
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В центре оборудован и спортивный зал. Фото: duma.mo-kirov.ruВ центре оборудован и спортивный зал. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Вчера, 15 февраля 2019 года, в городе открылся центр «Неваляшкин». Его учредила некоммерческая организация, цель которой - оказание соцпомощи людям с инвалидностью.

- Год назад здание площадью 300 кв. метров по адресу Октябрьский проспект, 114, депутаты безвозмездно передали Ленинской районной организации инвалидов, - сообщили в Кировской городской Думе. - В 2018 году на ремонт внутренних помещений потратили порядка 1,8 миллионов рублей. Кроме того, организация выиграла президентский грант - 2 миллиона рублей. На эти деньги в центре установили пожарную сигнализацию, приобрели мебель, компьютеры, игровое и театральное оборудование, а также спортивные и развивающие игры. Кроме того благодаря гранту специалисты и преподаватели центра смогут работать весь 2019 год.

Работу по благоустройству центра продолжат.

Все посетители смогут заниматься в театральной студии и в спортивно-оздоровительном зале и обучаться компьютерной грамотности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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