В Нововятске благоустроят набережную в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-16T09:54:16+03:00

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Общественность обсудила проект по преобразованию улицы Пушкарева в Нововятске. Там планируется создать удобную для горожан набережную.

- Проект благоустройства включает в себя оформление арок с подсветкой на входах, - сообщили в Кировской городской Думе. - Набережная будет двухуровневой. Нижнюю часть выложат брусчаткой и сделают прогулочную зону. А также поставят скамейки и фонари.

На верхнем уровне обустроят детскую и спортивную площадку, качели для взрослых и смотровую площадку. Активисты предложили также благоустроить фото-зону для молодоженов, велодорожку и место для чтения.

ИСТОЧНИК KP.RU