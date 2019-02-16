В Нововятске благоустроят набережную в 2019 году
Стоимость проекта составит 60 миллионов рублей
Набережную вымостят брусчаткойФото: Александр ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Общественность обсудила проект по преобразованию улицы Пушкарева в Нововятске. Там планируется создать удобную для горожан набережную.
- Проект благоустройства включает в себя оформление арок с подсветкой на входах, - сообщили в Кировской городской Думе. - Набережная будет двухуровневой. Нижнюю часть выложат брусчаткой и сделают прогулочную зону. А также поставят скамейки и фонари.
На верхнем уровне обустроят детскую и спортивную площадку, качели для взрослых и смотровую площадку. Активисты предложили также благоустроить фото-зону для молодоженов, велодорожку и место для чтения.
ИСТОЧНИК KP.RU