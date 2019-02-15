2019-02-15T17:19:03+03:00
Происшествия

Кировчанин убил своего отца в День Влюбленных

Мужчина хотел избавиться от трупа родственника, но его обнаружили сотрудники Росгвардии
Елизавета Захарова
Поделиться:
Следственный комитет расследует убийство отца сыномСледственный комитет расследует убийство отца сыномФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Кирвоской области возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, убившего собственно отца. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Как выяснило следствие, 14 февраля отец и сын сидели в квартире на улице Пятницкой, выпивали. Но во время разговора, мужчины поссорились. Тогда разгневанный мужчина напал на 83-летнего отца с ножом. После нескольких ударов пенсионер упал замертво.

Сын решил избавиться от трупа: он вынес тело отца на улицу. Но во время «сокрытия преступление» его заметили сотрудники Росгвардии. Убийцу задержали. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных
Поступай в ВятГУ - учись в Китае
Кировчанка отдала преступникам пять тысяч рублей за «выигранный» смартфон
В Кирово-Чепецке прошел Фестиваль наук
«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс Вятка - 2019»
Выходные в Кирове будут ясными, теплыми и снежными
Альберт Гутнов покинул пост директора ДДХ
Будьте осторожны: определено самое травмоопасное время для смартфонов
Директор интерната скрыл историю о развращении воспитанницы: суд вынес приговор
Кировский гиревик установил четыре абсолютных рекорда на первенстве России
В 2018 году Кировэнерго повысил электробезопасность более 100 детских учреждений Кировской области
За год у школ и садиков Кирова установят еще 90 пешеходных переходов