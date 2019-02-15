Кировчанин убил своего отца в День Влюбленных

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-15T17:19:03+03:00

Мужчина хотел избавиться от трупа родственника, но его обнаружили сотрудники Росгвардии

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Следственный комитет по Кирвоской области возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, убившего собственно отца. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Как выяснило следствие, 14 февраля отец и сын сидели в квартире на улице Пятницкой, выпивали. Но во время разговора, мужчины поссорились. Тогда разгневанный мужчина напал на 83-летнего отца с ножом. После нескольких ударов пенсионер упал замертво.

Сын решил избавиться от трупа: он вынес тело отца на улицу. Но во время «сокрытия преступление» его заметили сотрудники Росгвардии. Убийцу задержали. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU