Кировчанка отдала преступникам пять тысяч рублей за «выигранный» смартфон

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-15T15:55:54+03:00

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В кировскую полицию обратилась очередная жертва мошенников: 20-летнюю кировчанку обманули неизвестные, сказав, что она выиграла телефон.

Девушка сообщила полицейским, что к ней в друзья в ВКонтакте «постучалась» неизвестная девушка. Она написала потерпевшей, что та выиграла дорогой смартфон. Кировчанку не насторожило то, что она не участвовала ни в каких розыгрышах и лотереях.

Во время общения, незнакомка сообщила, что для получения приза необходимо оплатить комиссию и сбор. Потерпевшая, поверив, перевела на счет мошенников пять тысяч рублей. После этого отвечать потерпевшей перестали.

В УМВД России по Кировской области возбудили уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество». Расследование продолжается. Личности преступников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU