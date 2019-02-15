Кировчанка отдала преступникам пять тысяч рублей за «выигранный» смартфон
В кировскую полицию обратилась очередная жертва мошенников: 20-летнюю кировчанку обманули неизвестные, сказав, что она выиграла телефон.
Девушка сообщила полицейским, что к ней в друзья в ВКонтакте «постучалась» неизвестная девушка. Она написала потерпевшей, что та выиграла дорогой смартфон. Кировчанку не насторожило то, что она не участвовала ни в каких розыгрышах и лотереях.
Во время общения, незнакомка сообщила, что для получения приза необходимо оплатить комиссию и сбор. Потерпевшая, поверив, перевела на счет мошенников пять тысяч рублей. После этого отвечать потерпевшей перестали.
В УМВД России по Кировской области возбудили уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество». Расследование продолжается. Личности преступников устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU