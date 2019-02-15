2019-02-15T15:55:54+03:00
Происшествия

Кировчанка отдала преступникам пять тысяч рублей за «выигранный» смартфон

Жертвой мошенников стала 20-летняя девушка
Елизавета Захарова
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Девушка, не задумываясь, перевела деньги мошенникамДевушка, не задумываясь, перевела деньги мошенникамФото: Анастасия Осипова
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В кировскую полицию обратилась очередная жертва мошенников: 20-летнюю кировчанку обманули неизвестные, сказав, что она выиграла телефон.

Девушка сообщила полицейским, что к ней в друзья в ВКонтакте «постучалась» неизвестная девушка. Она написала потерпевшей, что та выиграла дорогой смартфон. Кировчанку не насторожило то, что она не участвовала ни в каких розыгрышах и лотереях.

Во время общения, незнакомка сообщила, что для получения приза необходимо оплатить комиссию и сбор. Потерпевшая, поверив, перевела на счет мошенников пять тысяч рублей. После этого отвечать потерпевшей перестали.

В УМВД России по Кировской области возбудили уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество». Расследование продолжается. Личности преступников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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