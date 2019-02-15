2019-02-15T15:05:11+03:00
Здоровье

«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс Вятка - 2019»

Кировчане отдали большинство своих голосов Виктории Ворониной
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Участница конкурса «Мисс Вятка - 2019» Виктория Воронина. Фото: vk.com/missvyatkaУчастница конкурса «Мисс Вятка - 2019» Виктория Воронина. Фото: vk.com/missvyatka
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Редакция подвела итоги голосования за участниц конкурса красоты «Мисс Вятка - 2019». Конкурс проходил сразу на двух платформах: на сайте и в официальной группе издания. Суммарно на обеих площадках большинство голосов завоевала Виктория Воронина. За девушку проголосовали 1718 человек (1 658 - в группе, 60 - на сайте).

Виктория является студенткой колледжа ВятГУ и выпускницей модельного агенства Sigma. Также раньше участница конкурса занималась танцами и лыжным спортом. Именно она получит от «Комсомольской правды» в Кирове» специальный приз.

Второе место в голосовании завоевала Софья Хартингер. Суммарно за участницу проголосовали 1712 кировчан (1 699 - в группе, 13 - на сайте).

Участница конкурса «Мисс Вятка - 2019» Софья Хартингер. Фото: vk.com/missvyatka

Участница конкурса «Мисс Вятка - 2019» Софья Хартингер. Фото: vk.com/missvyatka

Третье место заняла Елизавета Краева. Свои голоса в поддержку девушки отдали 1213 человек.

Участница конкурса «Мисс Вятка - 2019» Елизавета Краева. Фото: vk.com/missvyatka

Участница конкурса «Мисс Вятка - 2019» Елизавета Краева. Фото: vk.com/missvyatka

Напомним, что конкурс «Мисс Вятка - 2019» состоится уже завтра, 16 февраля в 18.00 на сцене пространства Studio 101. Победительница отборочного этапа отправится представлять наш город на Всероссийский национальный конкурс «Мисс Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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