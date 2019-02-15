2019-02-15T14:58:22+03:00
Происшествия

Выходные в Кирове будут ясными, теплыми и снежными

Температура воздуха в этот уикенд не опустится ниже -6 градусов Цельсия
Елизавета Захарова
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В эти выходные в городе выглянет солнце. Фото: Артем ГРОМАЗИНВ эти выходные в городе выглянет солнце. Фото: Артем ГРОМАЗИН
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Грядущие выходные в Кирове будут теплыми, снежными и ясными: самое время для прогулок по зимнему городу и лепки снеговиков.

Начиная с пятницы, 15 февраля, в городе будет идти снег. Небо заволокут тучи, однако уже к субботе небосвод прояснится и выглянет солнце. Так, в последний рабочий день этой недели, столбик термометра будет в районе -5…-7 градусов Цельсия. Ночью похолодания не предвидится.

В субботу на улице станет еще теплее: сервис Яндекс.Погода обещает дневную температуру воздуха -2 градуса Цельсия. К вечеру похолодает на четыре градуса.

В воскресенье погода снова порадует кировчан: дневная температура воздуха составит три градуса ниже ноля, вечерняя - четыре-пять.

Метеозависимым людям опасаться тоже нечего: все три дня магнитное поле будет спокойным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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